En el marco de la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se realizó este martes el acto en el monumento ubicado en Córdoba y 25 de Mayo, en donde estuvieron presentes múltiples figuras políticas como el intendente Guillermo Montenegro.

En ese sentido, el presidente del Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata (CESC), José María Lambertini brindó un discurso frente a todos para conmemorar una fecha tan importante a nivel nacional, luego de 42 años.

“Hace 42 años la mayoría de los argentinos amanecían con la noticia de que una fuerza militar argentina había tomado el control de las Islas Malvinas. No le alcanzaba a la dictadura genocida con apropiarse de las vidas y el patrimonio de sus derrotados, sino que también se apropiaron de una causa legitima, nacional y popular, iniciando una aventura bélica que nosotros, los ex soldados conscriptos que allí combatimos, no elegimos ni decidimos. Solo peleamos”, afirmó.

“Teníamos entre 18 y 19 años, cumplíamos con un mandato constitucional como era el servicio militar obligatorio, recibíamos ordenes todo el tiempo, algunas incomprensibles, éramos el ultimo eslabón de una cadena de mando donde la subordinación era innegociable aun a costa de la salud física y mental del subordinado. Ellos decidían que, cuando y como. No había explicaciones, no valía pensar, solo ejecutar la orden”, sumó.

“En ese contexto la consigna era la lucha por la Patria, y ese concepto, para un joven de 18 años solo viene de lo que sus maestras le enseñaron. Así que allá fuimos henchidos de orgullo a pelear por la Patria de San Martín y Belgrano, la que se había robado la dictadura también. La de la verdad, la igualdad, la tolerancia, el dialogo y la solidaridad, que es la que soñaron esos próceres”, expresó el referente.

“La contradicción fue grande y más aun el desconcierto con el que se nos trató al regreso. Atrapados en una espiral de culpas y con la sociedad abriendo los ojos al horror de la dictadura, se ocuparon de invisibilizarnos. Ni aquellos que nos llevaron al combate ni la incipiente democracia parecían saber que hacer con nosotros. Así fue que un grupo de padres de soldados, algunos caídos en combate, se ocuparon de ubicarnos, de juntarnos. Un trabajo de hormiga en tiempos donde no había la facilidad en el acceso a la información con que contamos hoy en día. Nos fueron encontrando y uniendo voluntades. Sin recursos, sin apoyo oficial, lograron junto ya a un grupo importante de ex soldados iniciar la vida institucional del CESC MDP apenas unos años después de finalizada la guerra. Es así que se cumplen este 9 de septiembre 40 años desde su fundación”, indicó.

“Vale la pena mencionar aquí a nuestro presidente honorario, don José Gurrieri quien fue el motor de todo aquel emprendimiento y también de la concreción de este monumento que hoy nos reúne. Fue quien frente a la negativa de las fuerzas armadas locales de facilitarnos listados y direcciones de los compañeros para ir en su búsqueda, decidió que fuéramos una institución exclusivamente de ex soldados conscriptos, algo que siempre fue motivo de orgullo para cada uno de nosotros. Desde aquí nuestro eterno recuerdo y agradecimiento, creemos haber honrado los principios que nos dejó”, aclaró el Presidente del CESC.

Puede interesarte

Por otro lado, agregó: “También queremos adherirnos al cumpleaños de nuestra querida ciudad. Mucho tiempo, mucha historia, y durante casi un tercio de esos 150 años los soldados combatientes de Malvinas allí estuvimos. Somos la historia viva en gran parte de ese transitar, de ese crecer de nuestra ciudad. Cuando en el futuro se hable del saladero, de los jesuitas, también se dirá que esta ciudad entregó sus hijos a la Patria. Hijos que caminaron estas mismas calles, que aprendieron a nadar en estas mismas playas. Un tercio de la historia de nuestra ciudad no es poca cosa. Todas las unidades de las FFAA con asiento local aportaron personal al conflicto. Ya se trate de nativos o residentes, partieron al combate desde aquí. Mar del Plata tiene héroes, que realizaron el mayor sacrificio que un hombre puede hacer por su Patria, dejaron sus vidas en Malvinas, y es en este lugar, donde dejan sus nombres para la posteridad. Como cada año nos reunimos en este sitio para rendir honores y decir orgullosamente: Aquí estamos Mar del Plata”.

“Cuarenta años cumple nuestra querida institución, de lucha y militancia no solo por la causa Malvinas, la paz y la memoria de los caídos. También lo fue por la dignidad del ex soldado conscripto combatiente, contra la discriminación, la desmalvinización y la desidia estatal. Casi la totalidad de las normas legislativas de cualquier nivel (Nacional, Provincial y Municipal) que benefician a los Veteranos de Guerra, han sido elaboradas por ex soldados conscriptos, que tuvieron que convencer a los políticos de turno para que las impulsen en los diversos ámbitos y sean sancionadas, promulgadas y reglamentadas. Las iniciativas genuinas desde la política para mejorar la situación socio-sanitaria de los VVGG han sido casi nulas, mas allá de las firmas que figuren en la autoría de cada proyecto”, exclamó.

“Y esos cuarenta años de militancia y coherencia ideológica, en pos de cambiar el paradigma del “loquito de la guerra”, hemos logrado que nuestros hijos, que han sido testigos de nuestro camino y muchas veces han sufrido en carne propia nuestras secuelas, hoy nos acompañen con una comisión interna que de a poco va tomando vuelo propio y cargada de los valores que hemos defendido durante 40 años, se prepara para tomar la posta de nuestra lucha contra el olvido del sacrificio de esos jóvenes, que ofrendaron su vida en aquella guerra. Celebramos su compromiso y nos llena de orgullo verlos representar al CESC Mar del Plata con tanta idoneidad”, sumó el referente local.

“Asistimos sorprendidos a la actitud de las nuevas autoridades recientemente electas paran con la causa Malvinas. Una especie de parálisis diplomática afecta a la política exterior argentina. Mientras el Reino Unido aumenta el área de restricción alrededor del archipiélago, realiza maniobras bélicas innecesarias y se depredan nuestros recursos, no se ve una posición firme de la diplomacia nacional en cuanto al reclamo de soberanía. Ni frente a la creciente militarización y el anuncio de la construcción de un puerto de aguas profundas que se anticipa como la proyección del imperio sobre la Antártida. Sumado a un presidente admirador de Margaret Tatcher, que impulsa la anulación de la ley de tierras, lo que permite aumentar la extranjerización del territorio y una canciller que dice que no se puede obviar la opinión de los isleños. Lamentamos profundamente semejante deterioro en la defensa de nuestra soberanía territorial e instamos al gobierno a modificar el rumbo de su política exterior”, sentenció Lambertini.

“En cuarenta años de vida son muchas las personas e instituciones a las que le debemos un agradecimiento. Quisiéramos comenzar por nuestras familias, Cuando empezamos con todo esto a muchos de nosotros nos acompañaban nuestros padres, hoy venimos aquí de la mano de nuestros hijos y nietos, una continuidad de ese amor que ha sido el motor en cada uno de nosotros en todo este tiempo. A ellos nuestro agradecimiento mas grande”, dijo.

Y adhirió: "A los familiares de los soldados caídos, que no solo fueron imprescindibles en nuestra fundación sino que aun nos siguen acompañando y hoy tenemos el honor de contar con su presencia.

También queremos hacer mención a dos personas que nos acompañaron aun desde antes de la fundación del CESC, que jamás dudaron en abrirnos los micrófonos a pesar del compromiso que eso significaba y nunca nos abandonaron. A nuestro padrino Vicente “Cholo” Ciano que como siempre nos acompaña, y a la memoria de nuestra querida madrina Perla Carlino a quien hoy extrañamos un poco mas que todos los días, ya que este acto nunca será igual sin su voz".

“Seria muy largo enumerar a la cantidad de empresas e instituciones que nos han acompañado todos estos años. Solo decir que sin su aporte hubieran sido imposibles todas las acciones relacionadas a los 40 años de la guerra, que en el 2022 se realizaron desde el CESC”, mencionó.

“A lo largo de los años nuestra relación con la política ha ido creciendo. El acercamiento generacional con los funcionarios de turno fue mejorando la comunicación y así hemos ido recorriendo nuestro camino junto a quienes conducían los destinos de la ciudad”, agregó el presidente del CESC.

“Queremos recordar especialmente a Elio Aprile que fue el primer intendente que nos recibió en audiencia y firmo la cesión del terreno donde hoy se encuentra nuestra sede social. Nuestro agradecimiento también para Daniel Katz, Gustavo Pulti y Guillermo Montenegro, quienes se han encargado de hacer realidad esa coincidencia de objetivos generacionales que acabamos de resaltar”, dijo.

También agradeció “el trabajo tanto de Constanza Adiecci como de los responsables del mantenimiento de este espacio”, con respecto al monumento céntrico y agregó: “Mas allá de quien maneje el ejecutivo municipal, muestran una dedicación y un compromiso para con este sitio que queremos resaltar”.

Además, el referente mencionó una distinción especial para “los profesionales que desarrollan su tarea en el CAPS que funciona en nuestra institución, brindando acceso a la salud publica gratuita y de calidad, y también a aquellos que integran el equipo del programa municipal de salud mental para el veterano de guerra y su grupo familiar”.

"Agradecemos la presencia de todos, las banderas en los balcones, la emoción que la gente le pone a cada dos de abril, las ganas de acompañarnos en esta misión que nos hemos impuesto de no olvidar los nombres que rodean esa fuente. Han sido nuestra inspiración todos estos años. Decimos siempre que así como sabemos que cualquiera de nuestros nombres podría estar allí, nos gusta creer que si ellos vivieran, estarían aquí haciendo lo mismo que nosotros. Viva la Patria. Las Malvinas son Argentinas", concluyó Lambertini.