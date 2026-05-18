La cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo ya comenzó y en la Selección Argentina hay una preocupación central: el estado físico de varios jugadores importantes del plantel de Lionel Scaloni. A falta de apenas 24 días para el debut mundialista del próximo 16 de junio, varios futbolistas atraviesan procesos de recuperación, aunque el panorama es alentador para la mayoría.

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Uno de los casos que más inquietaba era el de Cristian Romero. El defensor sufrió en abril un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha, lesión que lo dejó fuera del cierre de temporada con el Tottenham. Sin embargo, el zaguero evoluciona favorablemente y los tiempos de recuperación, estimados entre cinco y ocho semanas, permiten pensar que llegará en óptimas condiciones al estreno de Argentina en el Mundial.

Otro que genera tranquilidad es Nicolás González. El delantero se lesionó en la previa de la semifinal de la Champions League frente al Arsenal y actualmente atraviesa la etapa final de recuperación de una lesión muscular en el muslo. Desde el entorno de la Selección confían en que podrá estar disponible tanto para los amistosos preparatorios como para el arranque de la Copa del Mundo.

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La situación de Nahuel Molina también es seguida de cerca. El lateral del Atlético de Madrid presenta una lesión en el muslo izquierdo y tendría un tiempo estimado de recuperación de entre tres y cuatro semanas. Si bien podría recibir el alta para el primer amistoso, no se descarta que Scaloni decida preservarlo para evitar riesgos antes del debut.

En tanto, Gonzalo Montiel encendió las alarmas tras retirarse lesionado en una semifinal del fútbol argentino. El defensor sufrió un desgarro en el cuádriceps y desde este lunes comenzó una recuperación que demandará aproximadamente 21 días. De no surgir complicaciones, también llegaría a tiempo para el primer partido mundialista.

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La única baja confirmada para Argentina es la de Juan Foyth. El defensor del Villarreal CF sufrió el 24 de enero una rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda durante un encuentro ante el Real Madrid. Tras ser operado con éxito, los médicos establecieron un período de recuperación de entre cuatro y seis meses, lo que lo dejó definitivamente fuera de la Copa del Mundo.

Mientras tanto, en el cuerpo técnico argentino reina la cautela. La prioridad será recuperar a todos los futbolistas en plenitud física para llegar de la mejor manera al gran objetivo del año.