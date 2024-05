Tras la fuerte preocupación que expresó el Frente de Gremios Docentes local por la falta de calefacción en escuelas provinciales, este jueves pidieron una reunión con las autoridades del Consejo Escolar.

La problemática es de larga data y parece ser una situación sin solución. Las cuestiones de infraestructura siempre fueron preocupantes en el sector Provincial, incluso en los hospitales como el HIGA, donde en múltiples ocasiones se difundieron las pésimas condiciones en las que trabajan los médicos.

En ese sentido, la titular consejo escolar, Mónica Lence dialogó con El Marplatense y expresó cuál es la realidad con la que trabajan: “Yo pienso que estamos en el proceso de encendido de calefactores, con todo lo que eso significa para todas las presidencias escolares y siempre es lo mismo. Pasan los años, los gobiernos y siempre cortamos la misma cantidad de clavos porque es un problema el proceso”, explicó.

"Este año, lo que pasó fue que tenemos menos proveedores por la situación, diferencia de precios, falta de cotizaciones, una reducción del presupuesto porque en los fondos, poseemos partidas ordinarias y extraordinarias. Las primeras llegaron pero las segundas no. Y por eso estamos trabajando con los ingresos que vienen por goteo de ingresos brutos, lo cual también es acotado y más en este contexto inflacionario. Esa es la situación coyuntural que estamos viendo a la hora de hacer los encendidos", mencionó.

Y agregó: "Cuando se produce el encendido, surgen situaciones nuevas y otras que son históricas. Si las calderas están paradas hace meses, en el medio pasan cosas, vandalizan, entra humedad, hay filtraciones", explicó.

"También hay situaciones puntuales que son reclamos históricos pero que hay que atender. Los considero míos desde el momento en el que se acepta algo así. Por eso estamos viendo la manera de resolver en cada caso particular. Ahí aparecen algunos que generan los frazadazos, uno en la Técnica 4 que tiene problemas con la caldera la cual ya cotizamos al menos 4 veces y orillaban los $37 millones. Nosotros para atender las necesidades de las emergencias del distrito por mes, usamos entre $25 y $30 millones. Logramos con mucho esfuerzo conseguir contratistas que nos bajaran eso y una pequeña partida de otros fondos para destinar allí. Aparentemente habría un oferente", siguió el referente.

"Pudimos además, poner la caldera de la EP 10 que no estaba y en la Secundaria 15, también están haciendo un frazadazo que a mi criterio es pronto, teniendo en cuenta que nosotros recibimos a esa comunidad tres veces para atender sus reclamos. Resolvimos dentro de las posibilidades, acompañando junto a la Jefatura Distrital, darle lo que podemos", agregó Lence.

"En la Secundaria 15 tenemos prioridad para el encendido y ver que pasa con una plaqueta. No tenemos la información todavía y por eso les pedimos a ellos que esperen. Dentro de nuestras posibilidades, los acompañamos, les dimos las respuestas que les pudimos dar teniendo en cuenta que estamos administrando la pobreza más extrema. Tienen un problema de filtración en el techo y sacamos a cotizar el tema. Nos pasaron un presupuesto de $2 millones que para nosotros es muchísimo dinero. Lo vamos a hacer y además les dimos pintura, los productos que pedían. Trabajamos con las Jefatura los acuerdos institucionales. Faltan cosas por supuesto pero considero que el frazadazo está siendo a destiempo", dijo.

"Yo acompaño los reclamos pero sucede mucho que todos creen que uno tiene que salir a pegarle al gobierno de turno y se cruzan de un lado o del otro. Mi planteo desde la cancha y en el barro, desde la vista en las escuelas, es que no hay un plan concreto y real sobre qué escuela vamos a llevar adelante", sumó la Titular del Consejo Escolar.

Y concluyó: "El año pasado, en la campaña de Kicillof bajaron una enorme cantidad de dinero y hoy no se ve reflejado en soluciones concretas porque hoy conservamos los mismos problemas que teníamos en ese entonces. Y el presidente que venga, va a tener los mismos conflictos de las gestiones anteriores. Siempre es lo mismo porque no hay un plan de qué escuela queremos. Hay muchos dichos sobre declarar esencial la educación, se llenan la boca con cosas lindas pero al realidad es que no veo de ninguna fuerza política, una mesa para hablar de un plan de infraestructura en educación. Hasta que eso no pase, seguiremos dando la cara pero al realidad es que nada va a cambiar. Se ve que hay cosas más importantes".