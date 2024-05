En el marco del paro general de la CGT anunciado para el próximo jueves 9 de mayo, organizaciones locales anunciaron su apoyo y acompañamiento a la movilización. Uno de ellos fue el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) el cual este martes brindó una conferencia de prensa y expresó su contundente presencia en la marcha.

"Durante el día jueves vamos a estar adhiriendo al paro nacional de la CGT. Nuestra Federación Argentina de Comercio pertenece a dicha conducción, por lo tanto informamos que intentaremos salir a la calle para convencer a nuestros compañeros empleados de comercio sobre cuáles son las razones del paro. Muchos las saben pero tenemos que ir a una discusión profunda de que en el marco de esta Ley nefasta que están votando, se arrebatan las posibilidades se sostener y ampliar los derechos", dijo Darío Zunda, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, en diálogo con El Marplatense.

"Nosotros tenemos la práctica de un sindicato de negociación, no de paro permanente ni de conflicto. De todas maneras, estamos estableciendo un 0800 anónimo para denuncias porque ya sabemos que hay presiones de parte de algunos empresarios para que los trabajadores no paren. En algunos casos están ofreciendo dinero para que tomen taxis, en otros las dificultades que todos sabemos que existen", siguió.

De cara a esa situación, indicó: "Estaremos en la calle con nuestro cuerpo delegado informándole a todos, cuál es la situación respecto al paro nacional".

Con respecto a los motivos, el referente dijo: "Están claros. Esto se trata de la resolución de la Ley Ómnibus, que pasa a la Cámara de Senadores. Esperamos que allí haya reformas que beneficien a la gente y no que la perjudiquen. Hoy hay un grave perjuicio en cuanto a la reforma laboral, entre ellos ganancias para los gremios con salarios elevados. Por otro lado, no existe un ámbito de diálogo y consenso que implique la apertura de los convenios colectivos".

"Por eso decimos que nos abran los convenios para poder discutir nuestras cosas. De eso nos tenemos que hacer cargo, para expresar lo que necesitamos expresar. Esas son las razones por las cual decimos que este Gobierno está yendo por un camino que no es el que creemos justo ni el que corresponde".

"En un principio, dialogamos mucho con delegados de mayoristas, de supermercados donde tenemos mucha representación pero somos la minoría los que venimos a representar el sector. El 80% de nuestros compañeros los tenemos en los comercios pymes del centro y es donde están las mayores dificultades. Si hay un paro con el transporte o una movilización, serán con las medidas de seguridad que siempre tomamos, para que no haya incidentes y sean pacíficas".

Por otro lado, con respecto a los despidos laborales en el sector, explicó: "Nosotros tenemos algunas características distintas a otras actividades. A fines de diciembre tuvimos despidos por goteo permanente en el sector de electro. Fue contundente la cantidad de puestos que perdimos ahí. Perolos hay, los estamos recibiendo en el gremio. La actividad es tan grande que existen los que vienen al sindicato y los que no vienen a consultar pero creemos que esto se va a acelerar con el pasar de los meses y agravar".

"Hay una caída en la venta que es netamente producto de la caída del salario. No hay otra discusión y por eso necesitamos paritarias libres, discutir un modelo que incluya a la gente, no que la expulse como está pasando, para ponernos de acuerdo en una mesa. Si eso se puede dar, bienvenido sea el diálogo con el gobierno de turno, pero si no es así, va a crecer la conflictividad de la mano con la CGT".