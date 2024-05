Se llevó a cabo una jornada de paro general convocada por la CGT a nivel nacional. La convocatoria tuvo gran alcance y múltiples sectores anunciaron su acompañamiento a la medida de fuerza, aunque con el correr de las horas se observaron varios comercios abiertos en Mar del Plata.

A nivel local, algunos de ellos fueron los bancarios, los municipales, la UTA, la salud, la educación y el de la pesca, el cual además de indicar su apoyo contundente a la Confederación General del Trabajo (CGT) y expresó necesitar un “trato especial” en el impuesto a las ganancias.

Este segundo paro Nacional al gobierno de Javier Milei fue escalando en volumen por las centrales obreras con un punto de polémica en cuestión: el tratamiento de la Ley Bases en el senado Nacional tras la media sanción en Diputados.

En ese sentido, el secretario general de Simape, Pablo Trueba dialogó con El Marplatense y dijo: "A nuestro sector nos afecta muchísimo lo que es el impuesto a las ganancias. De aplicarse lo que ellos quieren, se va a ver afectada una gran cantidad de gente, en algunos va a haber en mayor medida. Va a haber un efecto contrario. Nuestro labor es muy sacrificado, de alto riesgo a nivel mundial".

"No nos negamos a pagar tributo pero pedimos un trato especial y en eso somos claros. No somos rebeldes fiscales" y agregó: "También, ante las reformas fiscales que se vienen implementando, con el tema de las propuestas o hacer una huelga, limitan el accionar de la dirigencia sindical, beneficiando así al sector empresarial", siguió.

"Es por eso que lo que este paro representa, es una propuesta principalmente. En esta segunda instancia del tratamiento de la Ley Ómnibus, vemos que hubo desacuerdos en el Senado, inclusive dentro del propio sector. Si no hay consenso, no hay ley que salga, porque la forma no es de prepo. Gobernar por DNU, de manera dictatorial, no sirve. Lo que se quería hacer al principio con la pesca, era horrendo. Hablar de licitación internacional, los barcos tenían que ser extranjeros, los muelles para descargar también, estaban locos. Ese fue el origen, por eso advertimos la forma en la que piensan", sentenció el referente local.