La Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata llevó adelante este lunes la movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una jornada que reunió a organizaciones sociales, sindicales y feministas en las calles de la ciudad. La convocatoria, que originalmente correspondía al 8 de marzo, pero fue trasladada por caer domingo, incluyó una marcha por el centro marplatense, intervenciones artísticas y la lectura de un documento consensuado con fuertes críticas a las políticas del Gobierno nacional.

Ads

El discurso brindado incluyó posicionamientos sobre la situación económica, laboral y social del país, abordó temas como el empleo, las políticas públicas de género, el sistema previsional, la reforma laboral y el acceso a derechos, además de expresar reclamos vinculados a salarios, jubilaciones, condiciones de trabajo y políticas de asistencia.

“Nuestra consigna este 8M señala que este es un gobierno de saqueo que se lleva puesta la soberanía violentando nuestros territorios. Repudiamos la entrega de nuestras reservas de agua, del litio, del petróleo y de los bienes comunes, la sobreexplotación de nuestra tierra y el daño irremediable a nuestra casa común. Permiten que avancen los incendios en la Patagonia mientras facilitan negocios multimillonarios para intereses extranjeros. Defender nuestros cuerpos es también defender el territorio, porque no hay justicia social sin soberanía ni hay futuro en un país entregado. ¡¡La ley de glaciares no se toca!!”, exclamó Marina Iscaro, integrante de la multisectorial de la mujer de General Pueyrredon.

Ads

Más allá de la conmemoración y homenaje a la posición de la mujer en el trabajo y en la vida, el ambiente estuvo marcado por una fuerte ideología en contra de las políticas del actual gobierno nacional, mezclando diversos intereses entre los participantes de la marcha.

Dentro de la convocatoria que fue abierta a toda la comunidad, la referente también expresó que han tomado las calles para poner limite a los discursos de odio, para debatir su propia agenda, manifestarse ante cada injusticia y para demostrar que siguen en pie, organizadas y en resistencia.

Ads

“Sin nosotras y nosotres no hay Estado. Sin nosotras y nosotres no hay producción. Sin nosotras y nosotres no hay futuro.”, concluyó Marina.