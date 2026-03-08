En el marco del próximo Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que este año cae domingo, la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata resolvió trasladar la convocatoria al lunes 9 de marzo. Así lo informó Laura Hochberg, quien en conversación con El Marplatense, brindó detalles del recorrido y de las consignas centrales de la jornada.

La concentración será a las 17:30 en la intersección de Luro y 20 de Septiembre, para luego iniciar la movilización con una bandera de arrastre desde Luro y España, en un gesto simbólico frente al Ministerio de Trabajo de la Provincia. Desde allí, las columnas marcharán hasta el Puente de las Américas, en la zona costera, donde se leerá un documento consensuado entre las organizaciones participantes y se desarrollarán intervenciones artísticas.

Hochberg explicó que la fecha busca conmemorar la lucha histórica de las trabajadoras textiles de la fábrica Cotton de Nueva York, quienes en 1908 murieron tras ser encerradas y quemadas durante una huelga en la que reclamaban igualdad salarial, jornada laboral de 10 horas y descanso dominical.

“A más de un siglo después recordamos a aquellas valientes obreras, pero también celebramos que hoy somos miles las que ganamos las calles para reclamar justicia y una vida digna”, expresó la referente.

En ese sentido, remarcó que la movilización no solo apunta a la memoria histórica, sino también a las demandas actuales. “Queremos terminar con tanta violencia de género y con tantos femicidios”, sostuvo.

Desde la organización remarcaron que la convocatoria es abierta a toda la comunidad y llamaron a participar de manera activa y pacífica. “Cada 8M renovamos el compromiso de seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria”, señalaron, al tiempo que destacaron que la movilización será también un espacio de encuentro, memoria y expresión colectiva para visibilizar las demandas vigentes de mujeres y diversidades.