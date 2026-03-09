Una mujer sostiene un cartel durante la marcha de conmemoración del Día Internacional de la Mujer 8M este domingo, en Quito, Ecuador. Jose Jácome/EFE/EFE

Miles de mujeres salieron este domingo a las calles de México, Brasil, Ecuador, Chile, Honduras, El Salvador y Guatemala para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

En México, la marcha llegó al Centro Histórico de la Ciudad entre vallas metálicas. Según el Inegi, en el país diez mujeres son asesinadas cada día y siete de cada diez mujeres de 15 años o más sufrieron algún tipo de violencia.

La lluvia no detuvo a las manifestantes en Brasil, que recorrieron la Avenida Paulista. En São Paulo los feminicidios pasaron de 136 en 2021 a 270 en 2025, un aumento del 96%, según datos oficiales del estado.

Las marchas en Chile estuvieron marcadas por la inminente llegada al poder de José Antonio Kast, con consignas en defensa de derechos conquistados en años anteriores. En Ecuador, las manifestantes en Quito apuntaron contra las políticas del presidente Daniel Noboa.

En Honduras las movilizaciones recordaron a la ambientalista Berta Cáceres y denunciaron que el 95% de los feminicidios permanece impune. En El Salvador, unas 200 mujeres marcharon en San Salvador y reclamaron por mujeres detenidas bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

Fuente: CNN