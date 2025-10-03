El próximo 11 de octubre, de 9.00 a 18.30 hs, en la emblemática Plaza del Agua se realizará el 7° Encuentro Emprendedor en Mar del Plata. Un evento que reunirá a 30 productores locales, pymes y actores clave del ecosistema emprendedor.

Desde su primera edición en 2022 que brinda la oportunidad a productores de conectar con la comunidad y mostrar sus propuestas únicas, destacando su originalidad, su creatividad y esencia marplatense. Además, busca fomentar el intercambio de ideas entre los emprendimientos y ofrecer herramientas prácticas para el desarrollo de negocios.

Este año, contararán con la presencia de Los Papelnonos a las 15:30 hs y con la de Maxi Ochoa a las 17:30 hs quienes se encargarán del entretenimiento para que el público disfrute de una jornada llena de risas y productividad.

Cabe destacar que los emprendedores que forman parte de este encuentro han sido convocados por su participación en charlas capacitadoras, de carácter gratuitas, durante 2025 y este evento significa para ellos su actividad de cierre de año.

Los interesados en participar como público o sumarse a las actividades podrán obtener más información a través de las redes sociales de los organizadores del evento (@amigasdelaciudad / @verodasanchez).

