La 50° edición de la Fiesta del Salame Quintero comenzó con todo en Mercedes, con entrada gratuita el viernes y buena concurrencia de público. Se espera que las jornadas del sábado y domingo concentren la mayor afluencia de visitantes.

El evento se desarrolla en el Parque Independencia, a orillas del Río Luján, con diferentes sectores destinados a productores de salame quintero, food trucks con comidas y bebidas, y un área de juegos para los más chicos.

Los precios del kilo de salame quintero oscilan entre $37.000 y $48.000, mientras que las picadas preparadas pueden costar entre $15.000 y $30.000 según el tamaño. Entre los puestos gastronómicos, el sándwich de carne se vende a $10.000 y la cerveza tirada a $5.000. También hay opciones de mates, parrillas y braseros con precios variados.

El evento ofrece además promociones especiales, como combos de salames y quesos, y busca combinar tradición, gastronomía y entretenimiento para toda la familia, consolidándose como uno de los clásicos de la región.

Fuente: Noticias Argentinas

