Buenos Aires se ha transformado, una vez más, en el epicentro de la palabra. La 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires abrió sus puertas el pasado jueves y, tras el fervor de la "Noche de la Feria" celebrada este sábado, el cronograma que se asoma para la última semana de abril y los primeros días de mayo no da respiro a los lectores.

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​El fenómeno de las "Bodas de Oro"

​Esta edición no es una más. Los 50 años se sienten en los pasillos de La Rural con un Pabellón Homenaje que invita a un viaje nostálgico por la historia de la muestra. Pero más allá del recuerdo, la feria apuesta por el presente. El país invitado de honor, Perú, ha desplegado un stand de 500 metros cuadrados que es una verdadera embajada cultural, con su auditorio propio y la muestra “Vanguardias del Sur”, que está siendo uno de los puntos más fotografiados por los visitantes.

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​Estos son los hitos destacados para la próxima semana:

​Literatura y Debate: El lunes 27 contará con la presencia de Carlos Skliar, una cita obligada para quienes buscan reflexionar sobre la educación y la lectura en tiempos de vértigo digital.

​La apuesta por el ensayo: El martes 28 se destaca el acto oficial de la Fundación El Libro en la Sala Julio Cortázar (20:30 h), donde se entregarán distinciones a obras teóricas y prácticas que marcan el pulso del pensamiento actual.

​Salud Mental y Bienestar: El miércoles 29 y jueves 30, la tendencia "self-care" llega a las salas con especialistas como el Dr. Daniel López Rosetti, quien suele convocar multitudes con sus consejos para "vivir mejor y más tiempo".

Para los entusiastas de la tecnología: el Espacio Digital en el Pabellón Amarillo seguirá ofreciendo talleres sobre cómo la Inteligencia Artificial está reconfigurando la creatividad y la imagen, un debate que cruza a todas las generaciones presentes.

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​No todo son grandes conferencias.

El "color" de la Feria está en los Bibliomóviles estacionados en el exterior del Pabellón Ocre, donde las rondas de lectura y los torneos de ajedrez le devuelven al evento ese aire de club social literario. Además, para los nostálgicos del rock, los tributos musicales al aire libre (como los homenajes a Soda Stereo) le ponen ritmo al atardecer porteño antes de que las luces de los stands se apaguen a las 22:00.

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​Datos útiles para el visitante:

​Horarios: Lunes a viernes de 14 a 22; sábados y domingos de 13 a 22.

​Ingreso gratuito: Recordá que de lunes a viernes, estudiantes, jubilados y pensionados ingresan sin cargo presentando su acreditación.

​Próximo gran hito: El cierre internacional con el Nobel chino Mo Yan, programado para el sábado 9 de mayo, ya empieza a generar filas para el retiro de entradas.

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