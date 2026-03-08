Ernestina, estación con nombre de mujer. Era escala para que las locomotoras a vapor del Ferrocarril del Sud se abastecieran de agua. (Foto: Turismo PBA)

Una tradición silenciosa recorre la provincia de Buenos Aires. Detrás de 39 nombres de pueblos y ciudades hay una mujer: esposas, hijas y madres de los fundadores y terratenientes que moldearon el territorio bonaerense a fines del siglo XIX y principios del XX.

El ferrocarril fue el gran bautizador. Quienes donaban tierras para levantar una estación tenían el privilegio de elegir el nombre. Así nacieron Elvira, en Lobos, en honor a María Elvira Carboni de Díaz Romero; Ernestina, en 25 de Mayo, por Ernestina Gándara Casares, esposa del fundador; y Azucena, en Tandil, por la hermana del estanciero José Búteler.

Algunos casos llaman la atención por su concentración familiar. Eustaquio Aguirre, propietario de la estancia La Matilde en Carlos Casares, dejó su huella cuatro veces: cuatro de sus hijas dan nombre a cuatro pueblos distintos. Hortensia e Isabel están en Carlos Casares; Inés, en Pehuajó; y Dora, en La Dorita, también en Carlos Casares.

No todos los nombres responden a personas reales. Azul fue bautizada por las flores de ese color que crecían junto a un arroyo. Marisol, en Coronel Dorrego, es un juego de palabras entre "mar" y "sol". Y La Aurora, en 9 de Julio, tampoco homenajea a ninguna mujer en particular.

Entre las localidades más grandes figura Mercedes, a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y con 65 mil habitantes, cuyo nombre rinde homenaje a la Virgen de la Merced desde 1812. Dolores, con 32 mil habitantes, fue el primer pueblo creado por el gobierno independiente tras la Revolución de Mayo, en 1817.

El relevamiento suma además 13 localidades del Gran Buenos Aires con nombre femenino, entre ellas Victoria, La Lucila, Villa Adelina, Villa Elisa y Ciudad Evita.

