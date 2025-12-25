En la nueva sección de El Marplatense hay entrevistas para todos los gustos. Deporte, música, espectáculos, emprendimientos, social y mucho más. Estas fueron las notas más vistas del año.

Puesto Nro. 1: La cara detrás de Rescatando Huellas

Hilen Elisci se dedica al rescate y cuidado de perros en situación de calle hace más de 18 años. Habló sobre crecimiento de su red de contención y como funciona en la actualidad.

La historia de Hilen comenzó en 2007 cuando encontró a “Pacha”, una Fox Terrier de siete años, junto a sus seis cachorros de apenas quince días.

Con el paso del tiempo, y mucho antes de que las redes sociales fueran una herramienta de difusión, Hilen comenzó a publicar los rescates en la revista De Todo. Así se fue haciendo conocida y creció el número de perros que rescataba. Frente a esa realidad, fundó Rescatando Huellas, una organización en la que hoy transita más de 50 perros.

Puesto Nro. 2: El emprendimiento marplatense que llegó a Lionel Messi

Lo que empezó como una forma de ocupar el tiempo durante la pandemia terminó convirtiéndose en una marca que hoy identifica al mate argentino dentro y fuera del país.

En su paso por El Marplatense, Tomás Rodríguez contó la historia del emprendimiento que le cambió la vida y se instaló en los vestuarios del fútbol argentino.

Puesto Nro. 3: Jorge Monín: "Así en la pista como en la vida"

La historia de Jorge Monin, el atleta que supo ser bancario y en el 2001 decidió dedicarse 100% al atletismo.

En su charla con El Marplatense Jorge Monin habló sobre sus inicios en el atletismo, como lo complementó muchos años con su trabajo de bancario. Su récord de 5000 metros llanos, el legado familiar y el surgimiento de JM Corredores.



Puesto Nro. 4: Super final de la Liga Marplatense

La “Super final”, donde se enfrentan Atlético Mar del Plata, campeón del Torneo Apertura, y Quilmes, campeón del Torneo Clausura, será un partido de 180 minutos donde ambos equipos se medirán para ver quién es el campeón absoluto de Mar del Plata.

Agustín Restovich, jugador del “Cervecero”, y Sebastián Nieto, arquero del “Decano”, estuvieron en El Marplatense y hablaron en la previa del partido.

Puesto Nro. 5: El bowling como legado

Una vida dedicada al bowling, un legado y un negocio familiar.

A los 63 años, y con más de medio siglo dedicado al bowling, en su paso por El Marplatense, Sergio Soru afirmó: “El bowling en mi vida es todo”. Comenzó a tirar bochas a los 9 años y desde entonces nunca se alejó de las pistas. No solo como deportista, sino también como emprendedor, heredando una pasión que nació en el seno familiar y se transformó en un verdadero legado.

