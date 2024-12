Han pasado cuatro meses desde que el mundo conociese la historia de Gisèle Pelicot. La septuagenaria se ha enfrentado desde septiembre a su exmarido, Dominique Pelicot, y a los 50 hombres que abusaron de ella durante casi una década mientras ella se encontraba inconsciente. El señor Pelicot pasó años administrando somníferos a la que era su mujer, para luego invitar a decenas de hombres a su domicilio, que mantenían relaciones sexuales con Gisèle delante de una cámara, sin que ella supiese lo que ocurría.

El largo y horripilante proceso judicial ha culminado este jueves en Aviñón (Francia), con el veredicto final de los jueces: Dominique Pelicot ha sido declarado culpable de violación con agravantes a su exmujer, así como por la violación de la mujer de Jean-Pierre M., su aprendiz y uno delos 51 acusados. El tribunal le considera igualmente culpable de haber captado imágenes de carácter sexual de su hija, Caroline, y sus cuñadas. El tribunal le condena a 20 años de prisión, la pena máxima por violación.

De 3 a 15 años por violar a Gisèle Pelicot: seis de los acusados saldrán libres

La fiscalía había demandado penas de entre 4 y 18 años de cárcel para el resto de los acusados, castigos que sumaban hasta 650 años de prisión por el total de los delitos. Sin embargo, el tribunal ha comenzado a dictar penas por debajo de las solicitadas por los fiscales e incluso por debajo de la media para este delito en Francia (11 años). “Vergüenza a la justicia, justicia cómplice”, han gritado los manifestantes a las afueras de los juzgados al conocer la sentencia.

Es el caso, por ejemplo, de Lionel R., para quien pedían 14 años, pero finalmente será condenado a 8 años de prisión, o de Charly A., que visitó 6 veces el domicilio de los Pelicot, que pasará 13 años en prisión, frente a los 16 que pedían los fiscales. Para el aprendiz de Dominique Pelicot, Jean-Pierre M. el tribunal impone una pena de 12 años de cárcel, frente a los 17 demandados por la fiscalía.

Seis de los acusados saldrán libres este jueves, pues han cumplido la condena en prisión provisional. Entre ellos, Joseph C., el único al que se imputaba un cargo de agresión sexual con agravantes y no de violación, al no haber penetración. Los magistrados han solicitado una pena de 3 años de prisión, dos de ellos suspendidos. Dado que ha pasado 4 años en prisión provisional, saldrá libre. Lo mismo ha ocurrido con Hugues M., para quien el fiscal pedía 10 años, finalmente condenado a 5 años, dos de ellos suspendidos.

Romain V., para el que los fiscales pedían 18 años de cárcel, la pena más alta entre los 50 acusados, la condena será de 15 años de prisión. El hombre visitó 6 veces el domicilio de los Pelicot entre 2019 y 2020 y era seropositivo, pero no se lo comunicó a Dominique Pelicot en ningún momento.

En total, 26 de los acusados entrarán directamente en prisión y 3 de ellos lo harán de forma diferida, debido a problemas de salud. La defensa y la acusación tendrán 10 días para recurrir la sentencia antes de que se considere firme.

Solo 14 de los acusados reconoce los hechos

Dominique Pelicot fue detenido el 12 de septiembre de 2020 en un supermercado por grabar imágenes por debajo de las faldas de unas clientas. Los investigadores, al revisar el contenido que almacenaba en sus dispositivos electrónicos, encontraron una carpeta titulada “Abusos”, en la que Pelicot guardaba decenas de vídeos de hombres violando a su mujer. Los identificaba por fecha y pseudónimo e incluso, en algunos casos, incluía primeros planos de los agresores.

Ello facilitó a la policía localizar a 49 hombres, de edades desde los 27 a los 74 años, que al menos en una ocasión acudieron al domicilio de los Pelicot; y a una suerte de aprendiz que llevó a cabo una estrategia similar con su mujer, Jean-Pierre M. Pese a las pruebas contra ellos, solo 14 de los acusados han reconocido lo que hicieron.

Para el resto, las excusas han sido variadas: fueron manipulados, drogados o amenazados por Dominique Pelicot, desconocían lo que hacían, pensaban que era un juego en pareja o incluso, según han defendido, venían a mantener relaciones sexuales con el marido.

