Un tiroteo registrado en un complejo residencial dentro del campus de la Universidad Estatal de Carolina del Sur dejó dos personas fallecidas y otra gravemente herida, según confirmó la propia institución en un comunicado oficial.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:15 hora local cuando se recibió un aviso sobre disparos en uno de los apartamentos del complejo estudiantil Hugine Suites. Inmediatamente, las autoridades universitarias activaron los protocolos de emergencia y cerraron el campus, estableciendo un cerco de seguridad mientras se desplegaban los primeros agentes.

Las fuerzas del orden, con apoyo de la División Estatal de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur y de los departamentos de seguridad locales, realizan patrullajes continuos en el campus y sus alrededores. Hasta el momento no ha trascendido información oficial sobre la identidad del sospechoso ni si se ha producido alguna detención en relación con el tiroteo.

Las autoridades tampoco han brindado detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre el estado de salud de la persona herida, cuyo pronóstico se mantiene bajo reserva mientras avanza la investigación.

El campus permaneció bajo bloqueo durante varias horas, como medida para garantizar la seguridad de estudiantes y personal. Las clases programadas para el viernes fueron canceladas y la universidad habilitó servicios de apoyo psicológico para quienes lo necesiten.

