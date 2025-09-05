El Mundial 2026 empieza a tomar forma con los primeros clasificados confirmados. A falta de varios meses para el cierre de las eliminatorias en cada continente, ya son 16 las selecciones que tienen asegurada su presencia en la cita más importante del fútbol, que por primera vez contará con 48 participantes.

Ads

Los tres anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, tienen garantizado su lugar desde el inicio como organizadores del torneo. A ellos se suman seis representantes de Asia: Japón, Irán, Corea del Sur, Australia y dos debutantes históricos, Uzbekistán y Jordania, que lograron un hito inédito para sus federaciones.

Desde Oceanía, Nueva Zelanda aprovechó su dominio en la región para quedarse con la plaza directa y sellar una nueva participación mundialista. Por su parte, Sudamérica ya tiene a seis de sus equipos clasificados: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y, en las últimas horas, Paraguay, que se sumó a la lista tras asegurar los puntos necesarios en la tabla de las Eliminatorias.

Ads

Puede interesarte

Europa y África todavía no tienen representantes confirmados, ya que sus fases clasificatorias continúan en curso. El Viejo Continente pondrá en juego 16 cupos, mientras que África dispondrá de nueve plazas directas. En la Concacaf, además de los tres anfitriones, todavía se definen los tres boletos adicionales y posibles repechajes.

Con este panorama, la cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya se palpita. Hasta el momento, 16 países tienen su lugar asegurado y el resto de las selecciones buscarán en los próximos meses completar el nuevo formato de 48 equipos que marcará una edición histórica de la Copa del Mundo.

Ads