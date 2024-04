El cambio en la manera de organizar la disputa de los Campeonatos Regionales de Clubes de Hockey, llevó a que en un sólo fin de semana se desarrollen todos en paralelo, incluido el más importante en Mar del Plata.

La ciudad será sede con el Estadio Panamericano y el Centro Municipal de Hockey como epicentro, del Regional “A" donde habrá una fuerte presencia local. En la rama femenina, habrá cinco equipos compitiendo por el campeonato. En la Zona “A" estarán IDRA y Universitario que debutan a las 9 de la mañana y tendrán una segunda presentación a partir de las 15.30. En la Zona “B” estarán Sporting, Trinity y Banco Provincia luchando por dos lugares en semifinales. Durante el primer día de acción, este jueves, tendrán un sólo partido de fase regular y se definirá todo el viernes.

En la rama masculina, representará a la ciudad Libertad que viene de un histórico tercer puesto en el ámbito local y ahora, pretende seguir haciendo historia. En la fase regular debutará a las 12.20 ante Atlético Villegas en el único partido del día.

El Regional “B” se llevará adelante en Tandil con Once Unidos, Del Valle y CUDS. A las 10.30 hará su primera aparición el equipo de Parque Luro y recién a las 15 lo hará las necochenses y las chicas de La Josefa.

Ya en Monte Hermoso, el único equipo que compite en el ámbito marplatense será Polideportivo Villa Gesell que en el grupo clasificatorio tiene que enfrentarse el jueves a las 12.20 ante El Nacional “B” de Bahía Blanca.

El último destino, y uno de los más concurridos, es Bahía Blanca donde se disputarán en paralelo el Regional “D” y el “E”. En el primero competirán Náutico Mar del Plata, Campo de Pato de Balcarce y Talleres. Los dos primeramente mencionados debutarán a las 12 horas y luego se enfrentarán entre sí a las 16.30 en tanto que las del puerto jugarán un sólo partido desde las 13.30 ante Porteño.

Por último, Sporting “B”, Banco Provincia “B” y River buscarán la clasificación en el certamen de más bajo nivel de los Regionales. A las 9 de la mañana se cruzarán “maristas" y “bancarias” entre sí para luego jugar la segunda fecha desde las 15 y las “millonarias” se cruzarán con Unión de Tornquist.

CRONOGRAMA - CRC "A" EN MAR DEL PLATA

9 hs. - Estadio Panamericano - IDRA vs. Sportiva (BB)

9 hs. - CMH - Social (Junin) vs. Universitario

10.40 hs. - Estadio Panamericano - Sporting vs. Trinity

10.40 hs. - CMH - Los Cincuenta vs. Banco Provincia

12.20 hs. - Estadio Panamericano - Pacífico (BB) vs. Sirio (CABALLEROS)

12.20 hs. - CMH - Libertad vs. Atlético Villegas (CABALLEROS)

14 hs. - Estadio Panamericano - Universitario (BB) vs. Náutico (CABALLEROS)

15.30 hs. - Estadio Panamericano - IDRA vs. Social (Junín)

15.30 hs. - CMH - Sportiva (BB) vs. Universitario

17.10 hs. - Estadio Panamericano - Sporting vs. Los Cincuenta

17.10 hs. - CMH - Trinity vs. Banco Provincia

CRONOGRAMA - CRC "B" EN TANDIL

10.30 hs . - Once Unidos vs. El Nacional

10.30 hs. - Los Cardos vs. Independiente

15 hs. - Del Valle (N) vs. Saladillo

15 hs. - CUDS vs. Remo (Azul)

16.30 hs. - Once Unidos vs. Los Cardos

16.30 hs. - El Nacional (BB) vs. Independiente

CRONOGRAMA - CRC "C" EN MONTE HERMOSO

9 hs. - Argentino (Trenque Lauquen) vs. Gimnasia

10.40 hs. - Puerto Belgrano vs. Estudiantes (Olavarría)

12.20 hs. - El Nacional "B" vs. Polideportivo Villa Gesell

14 hs. - Argentino vs. Lobos Athletic

17 hs. - Puerto Belgrano vs. Argentino (Trenque Lauquen)

18.40 hs. - Estudiantes (Olavarría) vs. Gimnasia

CRONOGRAMA - CRC "D" EN BAHÍA BLANCA

12 hs. - Náutico vs. Viajantes

12 hs. - Tiro Federal vs. Campo de Pato (B)

13.30 hs. - Porteño vs. Talleres

13.30 hs. - Barrio Norte (América) vs. Argentino

16.30 hs. - Viajantes vs. Tiro Federal

16.30 hs. - Náutico (MDP) vs. Campo de Pato (B)

CRONOGRAMA - CRC "E" EN BAHÍA BLANCA

9 hs. - Atlético Roque Pérez vs. Blanco y Negro

9 hs. - Sporting "B" vs. Banco Provincia "B"

10.30 hs. - Unión (Tornquist) vs. River

10.30 hs. - Atlético Villegas vs. Coronel Suárez

15 hs. - Atlético Roque Pérez vs. Sporting "B"

15 hs. - Blanco y Negro vs. Banco Provincia "B"