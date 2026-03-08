150 postulantes rindieron examen para ingresar a la Asesoría General de Gobierno bonaerense
La evaluación escrita se desarrolló en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP y corresponde a la tercera etapa del programa de incorporación de trabajadores al organismo.
La Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó en la selección de su personal. Este viernes, 150 postulantes previamente seleccionados rindieron el examen de suficiencia correspondiente a la tercera etapa del Programa de Incorporación de Trabajadores y Trabajadoras al organismo.
La jornada se desarrolló en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y fue encabezada por el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.
El comité evaluador estuvo integrado por el jefe de Gabinete del organismo, Francisco Zannini; la responsable de la Unidad de Gestión y Coordinación con Delegaciones, Sofía Peloso; el abogado y escribano Joaquín Labarta Liprandi; y el abogado y doctor en Ciencias Jurídicas Pablo Octavio Cabral.
Los aspirantes debieron acreditar conocimientos en derecho administrativo local y federal, funciones del organismo, regímenes de empleo público, contrataciones públicas provinciales e historia de la provincia de Buenos Aires.
Desde la Asesoría General destacaron el acompañamiento del decano de la facultad, Miguel Berri, y del vicedecano, Hernán Gómez, por facilitar las instalaciones para la jornada.
Fuente: Dib
