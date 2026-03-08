La Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó en la selección de su personal. Este viernes, 150 postulantes previamente seleccionados rindieron el examen de suficiencia correspondiente a la tercera etapa del Programa de Incorporación de Trabajadores y Trabajadoras al organismo.

Ads

La jornada se desarrolló en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y fue encabezada por el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

Puede interesarte

El comité evaluador estuvo integrado por el jefe de Gabinete del organismo, Francisco Zannini; la responsable de la Unidad de Gestión y Coordinación con Delegaciones, Sofía Peloso; el abogado y escribano Joaquín Labarta Liprandi; y el abogado y doctor en Ciencias Jurídicas Pablo Octavio Cabral.

Ads

Los aspirantes debieron acreditar conocimientos en derecho administrativo local y federal, funciones del organismo, regímenes de empleo público, contrataciones públicas provinciales e historia de la provincia de Buenos Aires.

Desde la Asesoría General destacaron el acompañamiento del decano de la facultad, Miguel Berri, y del vicedecano, Hernán Gómez, por facilitar las instalaciones para la jornada.

Ads

Fuente: Dib