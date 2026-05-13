Cada 13 de mayo se conmemora el Día del Entrenador de Fútbol en honor al histórico técnico escocés Alex Ferguson, símbolo absoluto del fútbol mundial tras su exitosa etapa en el Manchester United. Y en una fecha tan especial para quienes conducen equipos desde el banco de suplentes, resulta imposible no mirar hacia la historia de la Selección Argentina y recordar a aquellos entrenadores que dejaron una huella imborrable.

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Hablar de la transformación de la Albiceleste es hablar de César Luis Menotti. Designado en 1974, el “Flaco” tomó una selección golpeada y logró refundarla desde sus bases. Más allá de los resultados, instaló una filosofía de juego, una identidad futbolística y una manera distinta de entender el fútbol argentino.

Con Menotti llegó el título en el Mundial de 1978, el primer campeonato del mundo para Argentina, pero también la consolidación de conceptos que marcaron generaciones: el famoso “achique”, la búsqueda del buen juego y una selección verdaderamente federal, integrada por futbolistas del interior del país. Además, fue una pieza clave décadas después en el armado de la estructura que terminaría con la designación de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Mayor.

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Años más tarde aparecería otra figura revolucionaria: Carlos Bilardo. Resistido en sus comienzos y muchas veces cuestionado por sus formas, Bilardo terminó convirtiéndose en uno de los entrenadores más influyentes de la historia del fútbol argentino.

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Obsesivo del detalle, estudioso de los rivales y adelantado para su época, construyó una escuela futbolística basada en la preparación táctica, la intensidad competitiva y la importancia de cada pelota parada. Bajo su conducción, y con Diego Maradona como bandera, Argentina conquistó el Mundial de México 1986 y volvió a disputar una final en Italia 1990.

Bilardo no solo dejó títulos. Dejó una manera de vivir el fútbol. Su famosa frase “campeón hay uno solo” resumió una mentalidad competitiva que todavía sigue vigente en muchas generaciones de entrenadores argentinos.

Décadas después, en un contexto de dudas e incertidumbre, apareció Lionel Scaloni. Cuestionado en sus inicios por su poca experiencia, el nacido en Pujato terminó logrando algo mucho más profundo que los resultados: reconstruir el vínculo entre la Selección y la gente.

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Con un grupo joven, sentido de pertenencia y una fuerte unión interna, Scaloni condujo a Argentina a ganar la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, devolviéndole al país una felicidad futbolera que parecía imposible después de tantos golpes.

Distintos estilos. Distintas épocas. Pero un mismo objetivo: dejar una marca eterna en la historia de la Selección Argentina.