En los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán‑Cortina 2026, uno de los entrenadores más comentados no fue por una táctica deportiva, sino por su peculiar rutina de vestimenta. Se trata del coreógrafo y técnico francés Benoit Richaud, de 38 años, que se volvió viral en redes sociales por cambiarse de chaqueta repetidas veces durante una misma jornada de competencia.

Richaud trabaja con 16 patinadores artísticos de 13 países distintos, por lo que cada vez que uno de sus atletas salía al hielo, él se cambiaba rápidamente a la chaqueta oficial de ese país para acompañarlo en el borde de la pista. Esa necesidad de adaptarse a los diferentes equipos lo llevó a ponerse hasta 13 chaquetas distintas en pocos minutos, e incluso hubo secuencias en las que en menos de 15 segundos completó dos cambios antes de que sonara la música de la presentación.

El entrenador, quien antes fue patinador juvenil en Francia, explicó que la iniciativa ayuda a mostrar respeto por las naciones que representan sus deportistas y a entrar mentalmente en el “mundo” de cada uno cuando compiten. Su forma de trabajar, entre tantos atletas y culturas diferentes, lo transformó en una figura llamativa más allá del resultado de las pruebas.

