El 1 de mayo de 1980 quedó marcado como una fecha bisagra en la historia de los medios en Argentina. Esa jornada, la televisión dejó atrás definitivamente el blanco y negro para abrir paso a una nueva era: la del color. La transición no fue solo técnica, sino también simbólica, cultural y emocional para millones de espectadores.

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La encargada de protagonizar ese momento fue Pinky (periodista y actriz argentina) una de las figuras más reconocidas de la pantalla. Desde los estudios de Argentina Televisora Color, lideró una transmisión que buscaba marcar un antes y un después en la historia televisiva del país.

Con un tono solemne y cercano, Pinky despidió la televisión en blanco y negro, esa que había acompañado durante décadas a las familias argentinas. Pero no se trató solo de un cierre: fue también una apertura, una invitación a mirar el mundo con nuevos matices.

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El momento más recordado llegó con una pregunta simple pero poderosa: cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina. La respuesta no tardó en aparecer en pantalla: la bandera nacional. El celeste y blanco se convirtieron así en la primera imagen oficial emitida en color, cargando de sentido patriótico una innovación tecnológica.

La frase final terminó de sellar la escena: la televisión a color ya era una realidad.

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Aunque el país ya había tenido experiencias previas con transmisiones en color, especialmente durante el Mundial de 1978, fue este acto el que formalizó su implementación. Para muchos, significó descubrir una nueva forma de ver la televisión; para otros, una transformación que se vivió colectivamente, incluso desde las vidrieras de los comercios donde se exhibían los televisores.

A más de cuatro décadas de aquel día, el recuerdo sigue vigente. No solo por el avance tecnológico que representó, sino por la manera en que fue contado: con emoción, con identidad y con una imagen que sintetiza lo que somos.

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