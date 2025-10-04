La organización de la Caravana de la Primavera, a cargo del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, anunció la decisión de postergar la bicicleteada por cuestiones climáticas. La nueva fecha fue establecida para el domingo 2 de noviembre.

Todos los solapines vendidos anteriormente seguirán teniendo validez, la inscripción permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Cualquier consulta puede ser realizada por mensaje privado en las redes sociales de la Caravana (Instagram: @caravanamdp Facebook: Caravana de la Primavera)

La 65° Caravana de la Primavera estaba prevista para el 21 de septiembre y fue reprogramada al 5 de octubre por mal clima. Sin embargo, el pronóstico tampoco acompañó para la fecha y la necesidad de postergarla por segunda vez consecutiva fue imperiosa.

