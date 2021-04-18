"Superpoblación" de supermercados chinos: hay más de 160 y piden regulaciones
"Mar del Plata está saturada de supermercados, autoservicios, ha llegado a un límite", denunciaron desde el Sindicato de Empleados de Comercio.
"Mar del Plata está saturada de supermercados, autoservicios, ha llegado a un límite", denunciaron desde el Sindicato de Empleados de Comercio.
Desde el Sindicato de Empleados de Comercio señalaron que la empresa no está cumpliendo con acuerdos salariales firmados y no descarta que la situación se agrave.