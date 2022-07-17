Jorge García cayó por KO en la segunda vuelta en USA
El marplatense que combatió por el cinturón NABA Welter en Boston, perdió por KO en el segundo asalto ante el húngaro radicado en Canadá, Zsolt Daranyi.
El marplatense que combatió por el cinturón NABA Welter en Boston, perdió por KO en el segundo asalto ante el húngaro radicado en Canadá, Zsolt Daranyi.
El boxeador marplatense ya superó el pesaje y está listo para pelear por el Cinturón NABA Welter este sábado ante el húngaro radicado en Canadá, Zsolt Daranyi.