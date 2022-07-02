zona revalida

Partidos cerrados en el inicio de la segunda rueda
Comenzó a disputarse la segunda rueda del Torneo “Roberto Crespo” donde hubo sólo una goleada y el resto fueron partidos cerrados y disputados. Los resultados de la jornada.
Comenzó a disputarse la segunda rueda del Torneo “Roberto Crespo” donde hubo sólo una goleada y el resto fueron partidos cerrados y disputados. Los resultados de la jornada.
Este sábado 28 de agosto se disputará la segunda fecha de las zonas campeonato y reválida que tendrá partidos muy atractivos y presentaciones de cuatro equipos que quedaron libres el pasado fin de semana.
Este sábado 21 de agosto dará inicio la segunda instancia del Torneo “Copa Cincuentenario”. Los partidos de Quinta comenzarán a las 13 y los de Primera 15:30.
La Liga Marplatense de Fútbol (LMF) dio a conocer como se jugarán las fechas de la Zona Campeonato y Reválida con las que continuará desde el próximo fin de semana la Copa Cincuentenario.
La séptima fecha se jugó a todo o nada y dejó en claro cómo quedan confeccionadas las zonas campeonato y reválida para la siguiente instancia.
El “Cervecero” goleó en Chapadmalal y aprovechó el triunfo de Argentinos del Sud sobre Libertad para volver a colocarse en lo más alto de la Zona Reválida, que volvió a tener actividad tras dos fines de semana.