Milei compartió mensajes de Navidad en sus redes sociales
El Presidente difundió, además, una foto con su pareja, “Yuyito” González. “Feliz Navidad...!!!! Viva la Libertad Carajo!”, publicó esta madrugada.
El Presidente difundió, además, una foto con su pareja, “Yuyito” González. “Feliz Navidad...!!!! Viva la Libertad Carajo!”, publicó esta madrugada.
La conductora habló del vínculo que tienen y expresó que el amor con el presidente de la Nación le provoca "entusiasmo de vida".
Yuyito González llamó en vivo a su programa y cruzó a Estefi Berardi.
Tras meses de relación Yuyito confirmo su separación del presidente en su programa de Tv.
El Presidente almorzará hoy y mañana con su novia. En la Nochebuena, la mesa estará integrada por su hermana Karina y sus padres Norberto Horacio Milei y Alicia Luján Lucich.
Esa fue la respuesta del presidente al posteo que la ex vedette hizo en Instagram. "Con mi novio... Qué linda te queda la campera de campaña, amor", exclamó ella.