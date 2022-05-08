Manriquez cayó por puntos en Cadetes
En el combate de fondo del festival realizado anoche en el Club Cadetes, el marplatense Yoel Manríquez cayó por puntos ante Franco Cajal. Además, hubo 12 peleas amateurs. Conocé los resultados.
En el combate de fondo del festival realizado anoche en el Club Cadetes, el marplatense Yoel Manríquez cayó por puntos ante Franco Cajal. Además, hubo 12 peleas amateurs. Conocé los resultados.
Se cumplió con la primera noche de boxeo en el verano de Mar del Plata. Los marplatenses fueron protagonistas del evento 600 de Argentina Boxing Promotions donde hubo triunfos para Yoel Manriquez y Gustavo Domínguez Chamorro, mientras que Brenda Lorenzo fue derrotada. En el combate de fondo, Cristia
El rival que iba a tener Lucas “Tornado” Bastida se lesionó en un entrenamiento y no podrá presentarse el próximo sábado. Lo reemplazará Abel Adriel pero no habrá título sudamericano en juego. Además, el cronograma de peleas completo.
En la última velada del año en nuestra ciudad, los púgiles locales se impusieron. Gustavo Domínguez Chamorro venció por KOT2 a Rodrigo Rajoy, mientras que Yoel Manriquez ganó por puntos frente a Matías Fernández. Además, todos los resultado de las peleas amateurs.