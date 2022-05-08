Triunfos para Manriquez y Chamorro en el Palacio de los Deportes

Se cumplió con la primera noche de boxeo en el verano de Mar del Plata. Los marplatenses fueron protagonistas del evento 600 de Argentina Boxing Promotions donde hubo triunfos para Yoel Manriquez y Gustavo Domínguez Chamorro, mientras que Brenda Lorenzo fue derrotada. En el combate de fondo, Cristia