yo maria magdalena

"Yo, María Magdalena" vuelve a presentarse en Mar del Plata
El unipersonal -interpretado por Marga Antenucci- se basa en la vida del personaje bíblico. Las nuevas funciones serán el 18 y 25 de febrero a las 21.
El unipersonal -interpretado por Marga Antenucci- se basa en la vida del personaje bíblico. Las nuevas funciones serán el 18 y 25 de febrero a las 21.
Los espectadores vivirán la apasionante vida de la primera feminista de la historia. Función a las 21:00 en Espacio Liber Art (Moreno 2742).