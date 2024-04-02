Aumentan 37,5% el kilo de yerba para los productores

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación fijó en 11,55 pesos el kilo de hoja verde de yerba mate; y en 43,89 pesos la canchada (seca, sin moler), lo cual representa una recomposición del 37,5%, respecto del año pasado.