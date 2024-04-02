¿Qué pasará con la yerba regulada con el mercado liberado?
Durante los últimos cuatro años tuvo una suba de 1300%. Cómo funcionará el sector a partir del DNU.
Durante los últimos cuatro años tuvo una suba de 1300%. Cómo funcionará el sector a partir del DNU.
La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó hoy un recurso de amparo presentado.
El producto es elaborado en Córdoba y se le detectó salmonella, escherichia coli y otra bacteria venenosa.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación fijó en 11,55 pesos el kilo de hoja verde de yerba mate; y en 43,89 pesos la canchada (seca, sin moler), lo cual representa una recomposición del 37,5%, respecto del año pasado.