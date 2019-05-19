Para la Justicia, el ataque a Olivares y Yadón fue premeditado
En la imputación contra el presunto autor del hecho se indicó que esperaron a las víctimas y las atacaron.
En la imputación contra el presunto autor del hecho se indicó que esperaron a las víctimas y las atacaron.
Se trata de un hombre de la comunidad gitana acusado de encubrimiento. Su teléfono es el centro de las sospechas. Ya son 7 los detenidos sospechados de matar con alevosía al Diputado y su acompañante.
La captura se concretó en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Minutos antes, en su departamento, había sido detenida su hija, Estefanía. Ya son 4 los detenidos.