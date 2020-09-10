Vuelven los vuelos internacionales a Wuhan
La ciudad china, donde se registró el primer caso conocido de coronavirus a nivel mundial, volverá a permitir vuelos la semana próxima.
La ciudad china, donde se registró el primer caso conocido de coronavirus a nivel mundial, volverá a permitir vuelos la semana próxima.
La ciudad de origen del Coronavirus revisó las cifras de contagiados y muertos días después de las críticas internacionales sobre la gestión de la pandemia. El gobierno chino dice que no se ocultó información.