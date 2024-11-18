Después de la BJKC, Solana Sierra se bajó del torneo en Chile
La marplatense tenía pensado cerrar el año en sudamérica pero se bajó del torneo WTA 125 de Colina, Chile.
La marplatense tenía pensado cerrar el año en sudamérica pero se bajó del torneo WTA 125 de Colina, Chile.
La marplatense que ganó su primer partido dentro del Circuito WTA en Buenos Aires, ascendió inmediatamente 193 puestos en el escalafón internacional. Esta semana jugará un W60 en Chile y luego viajará a Montevideo para jugar su segundo WTA125 gracias a un Wild Card.
La marplatense disputó su primer partido del cuadro de dobles donde cayó junto a Victoria Jiménez Kasintseva y quedó eliminada en el Argentina Open. Además se definió el rival para la segunda ronda de singles.