Francisco Comesaña está entre los 300 mejores del mundo

El marplatense, luego de alcanzar las semifinales en el Challenger de Coquimbo, Chile comenzó la semana este lunes entre los 300 mejores del mundo por primera vez, alcanzando su mejor posición en el ranking ATP: 298°. Además, Solana Sierra subió al puesto 577 y está entre las 600 mejores.