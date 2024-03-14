Una razón de 1.000 millones que puede cambiar el futuro del tenis
El fondo inversor saudí, PIF, ha ofrecido 1.000 millones de euros para fusionar los circuitos ATP y WTA.
El fondo inversor saudí, PIF, ha ofrecido 1.000 millones de euros para fusionar los circuitos ATP y WTA.
La marplatense, finalista de Roland Garros Junior, tendrá esta semana una nueva presentación ingresando directamente en el cuadro principal del WTA de Valencia. Comenzó la semana en el puesto 544 del ranking internacional.
El marplatense, luego de alcanzar las semifinales en el Challenger de Coquimbo, Chile comenzó la semana este lunes entre los 300 mejores del mundo por primera vez, alcanzando su mejor posición en el ranking ATP: 298°. Además, Solana Sierra subió al puesto 577 y está entre las 600 mejores.
En el inicio de su participación en el W100 de la Bisbal D´Emporda en España, la marplatense venció a la sexta pre-clasificada y ex N° 5 del ranking internacional la italiana Sara Errani en sets corridos.
Según los datos que dio a conocer la ITF en su ranking semanal, la marplatense se ubica actualmente en el puesto número 9 del ranking junior internacional ascendiendo dos lugares respecto de su último escalafón.
La jugadora marplatense perdió en la segunda ronda ante la griega Despina Papamichail por 7-6 (8-6) y 6-4 y quedó eliminada en su primer torneo WTA. Fue la argentina que más lejos llegó en el certamen.
La jugadora marplatense disputó esta tarde su primer partido en el Circuito WTA ganando en la primera ronda del Argentina Open que comenzó a desarrollarse en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Venció por 6-2 y 6-4 a Sol Faga y sumó sus primeros puntos WTA.