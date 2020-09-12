El Indio Solari defendió a Wos y explotaron las redes
El ex Redonditos de Ricota tuvo un intercambio con un fanático del grupo que agredió al artista de música urbana en comentarios de Instagram.
El ex Redonditos de Ricota tuvo un intercambio con un fanático del grupo que agredió al artista de música urbana en comentarios de Instagram.
El rapero, primo de Wos, adelanta canciones que integrarán su primer disco, fruto de recorrer la Argentina con todas las riñas y batallas de gallo que lo hicieron conocido en el mundo del hip hop y el freestyle.
El artista urbano se presentará en la ciudad el próximo 19 de octubre para presentar su disco "Caravana". El show será apto para mayores de 16 años.