Comenzó la ejecución de la red de agua potable en Mar Chiquita
Se construirán 5455 metros de tubería y habrá más de 330 beneficiarios del servicio, entre los cuales se encuentra el Centro de Atención Primaria de Salud, instituciones y comercios.
Se construirán 5455 metros de tubería y habrá más de 330 beneficiarios del servicio, entre los cuales se encuentra el Centro de Atención Primaria de Salud, instituciones y comercios.
Firmaron diez convenios estratégicos para la ejecución de programas, líneas de financiamiento y asistencia técnica.
El precandidato a intendente por el oficialismo en Mar Chiquita se reunió con vecinos.
El acto estuvo encabezado por el jefe de ministros, Carlos Bianco y por el precandidato a intendente por el oficialismo, Walter "Wini" Wischnivetzky. El actual jefe comunal Jorge Paredi aseguró que "hay un estado presente con soluciones concretas" y que "no hay mayor satisfacción que tener la escrit
El precandidato a Intendente por Unión por la Patria destacó la gestión del actual jefe comunal Jorge Paredi y planteó, en dialogo con Radio Mitre Mar del Plata, los próximos desafíos para la continuidad del gobierno local.