Mar Chiquita: 200 vecinos y vecinas recibieron sus escrituras

El acto estuvo encabezado por el jefe de ministros, Carlos Bianco y por el precandidato a intendente por el oficialismo, Walter "Wini" Wischnivetzky. El actual jefe comunal Jorge Paredi aseguró que "hay un estado presente con soluciones concretas" y que "no hay mayor satisfacción que tener la escrit