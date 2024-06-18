Presentan proyecto para establecer zonas de ingreso de actividades náuticas
Es en la zona del balneario denominado Horizonte Club de Playa. El ingreso sería para quienes realizan actividades como windsurf y kitesurf.
Es en la zona del balneario denominado Horizonte Club de Playa. El ingreso sería para quienes realizan actividades como windsurf y kitesurf.
Desde la Asociación de Windsurf y Deportes a Vela expresaron la necesidad de corredores seguros para llegar al agua con el equipamiento y dentro del mar para que no haya accidentes con bañistas.