W15 Cancún

Final para Solana Sierra en Cancún
La marplatense Solana Sierra obtuvo un nuevo triunfo en las semifinales del W15 de Cancún y alcanzó una nueva final en su regreso al Circuito Internacional.
La marplatense Solana Sierra obtuvo un nuevo triunfo en las semifinales del W15 de Cancún y alcanzó una nueva final en su regreso al Circuito Internacional.
La marplatense, como segunda pre-clasificada en el W15 de Cancún, se impuso en el primer cruce comenzando así su preparación para el US Open Junior que es su próximo gran objetivo.