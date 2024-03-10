Feria de libros usados, una opción en la vuelta a clases
Frente a la Catedral existe la tradicional venta y canje, donde además de textos escolares se puede encontrar literatura.
Frente a la Catedral existe la tradicional venta y canje, donde además de textos escolares se puede encontrar literatura.
La doctora Vanesa Edelvais, especialista en Pediatría destierra falsos mitos en relación a la presencia de alta temperatura en niños.
Así lo indicó Fernanda Díaz, delegada de la Escuela Secundaria N° 67. Además, señaló que "los padres de los alumnos tampoco quieren mandar a sus hijos a las escuelas porque significa la posibilidad muy concreta de contagio".
Así lo dijo tras la creación de una comisión con el Ministerio, en la cual se analizará el proyecto para volver a las aulas, coordinado por Diego Golombek. El documento determina instrucciones ante un eventual retorno a la presencialidad.
Así lo indicó el Secretario de Educación, Sebastián Puglisi, en un vivo desde la cuenta de Facebook de la Municipalidad.
Así lo indicó su vicerrector, Daniel Antenucci: "Depende de la infraestructura de los espacios educativos de cada país, nosotros tenemos sobrepoblación de estudiantes en las aulas".