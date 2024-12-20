vuelco en ruta 2

Vuelco fatal de un camión en Ruta 2: un muerto
Ocurrió a la altura de Las Armas y generó complicaciones en el tránsito por el corte en la autovía. La víctima aún no fue identificada.
Ocurrió a la altura de Las Armas y generó complicaciones en el tránsito por el corte en la autovía. La víctima aún no fue identificada.
Así lo declaró el ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D'Onofrio tras un siniestro que dejó al menos 45 heridos y 2 internados en grave estado.
El siniestro ocurrió a las 3 de la madrugada, sentido a Mar del Plata. Bomberos desplegaron un operativo de rescate.
Ocurrió durante la noche del sábado cerca del acceso a Santa Clara. “No se puede circular lamentablemente", expresó una de las víctimas.
Se trata de la niña de tres años que se encontraba internada en el Hospital Materno Infantil. La otra chica, de seis años, salió de terapia intensiva.