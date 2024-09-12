El volteo marplatense no para de brillar: una deportista local clasificó al mundial de Austria 2025
Fue en el marco del torneo internacional CVI City Bell en donde tres representantes de la ciudad obtuvieron podios destacables.
Fue en el marco del torneo internacional CVI City Bell en donde tres representantes de la ciudad obtuvieron podios destacables.
En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), la marplatense se refirió al logro más importante de su carrera hasta el momento.
Se realizó el Campeonato Sudamericano de Volteo en Colombia con dos medallas de oro, una de plata y un cuarto puesto para las deportistas marplatenses.