violencia doméstica

Una mujer denunció que temía por la integridad física de su hija
El padre de la menor había ingresado de forma violenta a la vivienda.
El padre de la menor había ingresado de forma violenta a la vivienda.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle José Hernández al 3500.
La acusada llevó al nene hasta el hospital con una herida que le habría provocado con una cuchara caliente. Fue denunciada y quedó imputada por el delito de “lesiones leves”.
Un estudio publicado en la revista científica Science and Law demostró que los agresores domésticos presentan un funcionamiento ejecutivo alterado.