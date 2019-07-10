Cuidacoches detenido acusado de violar a una menor de 13 años
El hecho se habría dado en un descampado del barrio 9 de Julio. El sospechoso tiene 24 años y ya se encuentra alojado en Batán.
El hecho se habría dado en un descampado del barrio 9 de Julio. El sospechoso tiene 24 años y ya se encuentra alojado en Batán.
Fue en el marco de un operativo que encabezó personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) en el barrio Las Heras. El acusado, de 68 años, habría privado de su libertad a la víctima, quien finalmente logró escapar y denunciar el aberrante hecho.