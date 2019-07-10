Cayó hombre acusado de golpear y violar a su ex

Fue en el marco de un operativo que encabezó personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) en el barrio Las Heras. El acusado, de 68 años, habría privado de su libertad a la víctima, quien finalmente logró escapar y denunciar el aberrante hecho.