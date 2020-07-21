videollamada

Disminuyeron los controles ginecológicos
Las visitas presenciales se redujeron en un 70% y quedaron limitadas para las urgencias.
Las visitas presenciales se redujeron en un 70% y quedaron limitadas para las urgencias.
El intendente de General Pueyrredon intercambió inquietudes sobre Mar del Plata: "Escucharlos me ayuda a enfocar la gestión en lo que cada ciudadano necesita".
Con motivo al día mundial sin Tabaco que se celebra el 31 de mayo surge la telemedicina como una nueva forma de tratamiento.
Durante la pandemia muchos especialistas cambiaron su manera de brindar sus servicios y se vieron obligados a hacerlo por el formato online. Beneficios y desventajas.