Cuando la comida afecta la vida social
La licenciada en nutrición Agustina Murcho explica cómo las conductas de aislamiento por miedo a engordar pueden afectar nuestra salud.
La licenciada en nutrición Agustina Murcho explica cómo las conductas de aislamiento por miedo a engordar pueden afectar nuestra salud.
La licenciada en Nutrición Agustina Murcho (@nutricion.ag) nos cuenta sobre lo que ocurre en las redes sociales y cómo la desinformación tiene gran incidencia en la generación de este trastorno de alimentación.