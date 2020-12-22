Víctor Santa María

Encargados de Edificios: "Será muy importante cumplir con los protocolos de manera más estricta"

Juan Domingo Rodríguez, secretario general de Suteryh seccional Mar del Plata manifestó que "el protocolo que se va a utilizar en verano para los encargados de edificios, será el mismo que se utiliza actualmente, mas allá de que deberemos hacerlo más rígido". A su vez brindó detalles del avance en l