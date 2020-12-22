Mercedes Ninci fue desvinculada de “Bendita” y publicó un fuerte descargo en las redes
“El nuevo dueño de Canal 9, Víctor Santa María, me echó”, aseguró la periodista. Desde la emisora hablan de “ajustes artísticos”.
“El nuevo dueño de Canal 9, Víctor Santa María, me echó”, aseguró la periodista. Desde la emisora hablan de “ajustes artísticos”.
Juan Domingo Rodríguez, secretario general de Suteryh seccional Mar del Plata manifestó que "el protocolo que se va a utilizar en verano para los encargados de edificios, será el mismo que se utiliza actualmente, mas allá de que deberemos hacerlo más rígido". A su vez brindó detalles del avance en l