victor fernandez

Víctor Fernández se despidió de Peñarol
El base nicoleño dejó el club marplatense luego de una temporada destacada. Su salida fue confirmada a través de redes sociales.
El base nicoleño dejó el club marplatense luego de una temporada destacada. Su salida fue confirmada a través de redes sociales.
El pasado lunes en la Legislatura porteña se distinguió al maestro marplatense Víctor Rodríguez por su aporte en la enseñanza del Taekwondo.
El presidente de Peñarol habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el mercado de pases del "milrayitas" para la Liga Nacional confirmando los jugadores con los que tienen todo acordado.
El equipo "Milrayitas" tiene todo acordado para que continúe Víctor Fernández en el equipo y pretende hacer lo mismo con Thornton y Simpson.