TV premium: 3 películas que llevaron la política a la pantalla grande
Compartimos algunas recomendaciones de producciones que tomaron la difícil decisión de llevar conflictos políticos al cine.
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El gobernador de Salta desestimó un acuerdo con el Presidente. Dijo además que la decisión de Massa no afecta su estado de ánimo. "No vamos a obligar a nadie a que participe de Alternativa Federal", analizó
El presidente del Partido Justicialista de General Pueyrredon, Juan Manuel Rapacioli analizó el impacto de que Cristina decida ser candidate a vice presidente de Alberto Fernández. "Genera que todo el campo nacional y popular pueda ser partícipe de mejorar y transformar la patria".