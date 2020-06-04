Verónica Borelli

Caso Bernaola: piden una reducción en la condena a Federico Sasso

El planteo se hizo al Tribunal de Casación, en el marco de una audiencia que había solicitado Facundo Capparelli, el abogado que representa a Sasso, pidiendo que la condena a 6 años de prisión, se reduzca a 3 años. "Me da la sensación de que me toman de tonta", afirmó la madre de Lucía.