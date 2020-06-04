La madre de Lucía Bernaola, a tres años de su muerte: "Ya es hora de salir adelante"
Así lo manifestó Verónica Borelli: "Lucía hoy tiene que estar feliz en su lugar y yo tenerla desde otro, pero siempre conmigo, eso lo aseguro".
Así lo manifestó Verónica Borelli: "Lucía hoy tiene que estar feliz en su lugar y yo tenerla desde otro, pero siempre conmigo, eso lo aseguro".
El planteo se hizo al Tribunal de Casación, en el marco de una audiencia que había solicitado Facundo Capparelli, el abogado que representa a Sasso, pidiendo que la condena a 6 años de prisión, se reduzca a 3 años. "Me da la sensación de que me toman de tonta", afirmó la madre de Lucía.