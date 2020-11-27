Pinamar mostrará las veredas seguras en la temporada
Las obras desarrollas tienden a mostrar los avances arquitectónicos, utilización del espacio público con bicicleteros y un reordenamiento en sector de estacionamientos.
Las obras desarrollas tienden a mostrar los avances arquitectónicos, utilización del espacio público con bicicleteros y un reordenamiento en sector de estacionamientos.
Buscará generar más circulación sostenible sobre las calles, con un emprendimiento que ampliará la superficie peatonal y alentará el uso de bicicletas.