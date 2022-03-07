Implantes mamarios: 5 mitos y verdades
Es fundamental contar con la asistencia de un cirujano plástico de confianza para evacuar todas las dudas en relación a este tema.
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La doctora María Alejandra Rodríguez Zía especialista en Endocrinología destierra falsas creencias en relación a esta enfermedad.
Recorrer las góndolas de farmacias y perfumerías implica la titánica tarea de detectar productos de calidad y otros que no serán más que falsas promesas.